أمين "التعاون الإسلامي" يبدي استياءه من الإساءة للرموز الإسلامية بذريعة حرية التعبير

تلقَّى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه اليوم اتصالاً هاتفيًّا من وزير خارجية الدنمارك لارس لوكه راسموسن.
وفي التفاصيل، أبلغ الأمين العام خلال الاتصال الوزير الدنماركي استياء الدول الأعضاء في المنظمة من تكرار حوادث الإساءة للمصحف الشريف وللرموز الإسلامية تحت ذريعة حرية التعبير، داعيًا السلطات الدنماركية إلى العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرارها.
ومن جانبه، أفاد وزير خارجية الدنمارك بأن حكومة بلاده دانت واستنكرت الإساءة للمصحف الشريف، وأنها تدرس هذه القضية بكل اهتمام، مؤكدًا حرص بلاده على الحفاظ على علاقات صداقة وتعاون مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.