أمين "التعاون الإسلامي" يبدي استياءه من الإساءة للرموز الإسلامية بذريعة حرية التعبير

ومن جانبه، أفاد وزير خارجية الدنمارك بأن حكومة بلاده دانت واستنكرت الإساءة للمصحف الشريف، وأنها تدرس هذه القضية بكل اهتمام، مؤكدًا حرص بلاده على الحفاظ على علاقات صداقة وتعاون مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.