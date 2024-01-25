روبوت لتنظيف الشواطئ.. "البحر الأحمر الدولية" تعلن تشغيله للحفاظ على المشاهد الجمالية

مما يذكر أن وجهة البحر الأحمر استقبلت في عام 2023، أولى زوارها مع افتتاح اثنين من فنادقها، كما يستقبل مطار البحر الأحمر الدولي جدولًا منتظماً للرحلات الجوية منذ شهر سبتمبر 2023. وعند اكتمال المشروع عام 2030، ستضم وجهة "البحر الأحمر" 50 منتجعاً يُوفر ما يصل مجموعه إلى 8,000 وحدة فندقية، إضافةً إلى أكثر من 1,000 وحدة سكنية موزعة على 22 جزيرة وستة مواقع بريّة، بالإضافة إلى مراسٍ فاخرة وملاعب للجولف ومرافق للترفيه والاستجمام.