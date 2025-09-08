السعودية تتجاوز الوزن في محاربة السمنة

كان محور المناقشة هو الدعوة إلى توسيع الوعي والوصول إلى العلاجات المتقدمة مثل GLP-1 ، حيث إنه عند معالجة السمنة، من المهم ألا نركز فقط على فقدان الوزن، بل أيضًا تقليل مخاطر المضاعفات المرتبطة بالسمنة بما في ذلك الأمراض القلبية الوعائية، السكري من النوع الثاني، أمرض الكلى المزمنة، وأمراض الكبد الدهنية.