"المواصفات والمقاييس" تصدر أول علامة جودة للخرسانة المعالجة بثاني أكسيد الكربون بدعم من وزارة الطاقة

وتأتي هذه الخطوة ضمن تطبيقات الاقتصاد الدائري للكربون الذي تتبناه وزارة الطاقة، بما يسهم في تحويل الكربون إلى عنصر ذي فائدة اقتصادية، ويعزز التوجه نحو مواد بناء مستدامة، ترسخ التزام المملكة بأهداف رؤية السعودية 2030 في مجالات الاستدامة ومواجهة التغير المناخي.