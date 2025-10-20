"المواصفات والمقاييس" تصدر أول علامة جودة للخرسانة المعالجة بثاني أكسيد الكربون بدعم من وزارة الطاقة

في خطوة نوعية لتعزيز تطبيقات نهج الاقتصاد الدائري للكربون، وبدعم ومبادرة من وزارة الطاقة، أصدرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أول علامة جودة للخرسانة المعالجة بثاني أكسيد الكربون، في مبادرة من شأنها دعم جهود المملكة لخفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق مستهدفات الحياد الصفري بحلول عام 2060.
وتأتي هذه الخطوة ضمن تطبيقات الاقتصاد الدائري للكربون الذي تتبناه وزارة الطاقة، بما يسهم في تحويل الكربون إلى عنصر ذي فائدة اقتصادية، ويعزز التوجه نحو مواد بناء مستدامة، ترسخ التزام المملكة بأهداف رؤية السعودية 2030 في مجالات الاستدامة ومواجهة التغير المناخي.
كما تهدف المبادرة إلى تقليل البصمة الكربونية لصناعة الخرسانة وقطاع البناء والتشييد، وهو من القطاعات الصناعية التي يصعب تقليص انبعاثاتها.
وتتميز الخرسانة المعالجة بثاني أكسيد الكربون بزيادة في القوة والمتانة خلال مراحل التصلب الأولية، إلى جانب مساهمتها في خفض كمية الأسمنت المستخدم، مما يقلل من الانبعاثات ويُخزن الكربون المُلتقط داخل الخرسانة بشكل دائم، بما يتوافق مع ركائز الاقتصاد الدائري للكربون: التخفيض، وإعادة التدوير، والإزالة.