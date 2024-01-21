الملتقى الاقتصادي السعودي المغربي يعلن من "الرياض" عن شراكات تجارية وحزمة مبادرات

وأكد رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن الحويزي خلال كلمته في الملتقى أن العلاقات السعودية المغربية شهدت زخماً وتطوراً ملموسين وتحسنًا في التجارة والاستثمار، حيث تضاعف حجم التبادل التجاري خمس مرات ليصل إلى أكثر من 16 مليار ريال، فيما حققت صادرات المملكة إلى المغرب ووارداتها منها معدلات نمو متميزة.