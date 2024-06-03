مدينة الحجاج بـ"حالة عمار".. منظومة متكاملة وإستراتيجية أداء رفيعة المستوى على مدار الساعة

من جهته، قال متأثرًا الحاج عبدالكريم يعقوب محمد من دولة فلسطين: "لقد وجدنا ما لا يمكن أن تصفه المشاعر، من طيب اللقاء وأثر التعامل، وأن الخدمات التي وجهت لهم ما هي إلا تأكيد على حرص جميع العاملين بمدينة الحجاج على راحة ضيوف الرحمن، داعيًا الله أن يديم على المملكة قيادتها وعزّها ورفعتها على ما تقوم به من خدمات جليلة لحجاج بيت الله الحرام.