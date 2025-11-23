السعودية تبحث توطين تقنيات IBM في الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية لدعم مستهدفات رؤية 2030

تعتزم المملكة العربية السعودية تعظيم الاستفادة من خبرات شركة IBM الأمريكية، من خلال الاستفادة من مركز أبحاث الشركة "IBM Thomas J. Watson"، وأحدث التطورات التي تشهدها تقنيات الحوسبة الكمية لدى شركة IBM، وخاصة جهودها في "مركز الابتكار الكمي" (QIC).
جاء ذلك خلال زيارة رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، للمقر الرئيس لشركة IBM في آرمونك بمدينة نيويورك، حيث كان في استقباله رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة IBM، السيد أرفيند كريشنا.
وبحث الجانبان فرص التعاون في مجال تطوير القدرات الوطنية في الذكاء الاصطناعي وتبادل الخبرات، ودعم مشاريع الحوسبة الكمية، إلى جانب العمل على بناء منصات البيانات المتقدمة، وتمكين الابتكار في مجالات البرمجيات والأنظمة الرقمية، وتطويرها بالاستفادة من قدرات مختبر IBM لتطوير البرمجيات في المملكة.
وتأتي هذه الزيارة ضمن الجهود التي تبذلها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" لتعزيز التعاون الدولي في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي، والاستفادة من خبرات الشركات العالمية الرائدة، بما يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 في بناء اقتصاد رقمي متقدّم، ويُسهم في الارتقاء بالمملكة ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي.