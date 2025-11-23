السعودية تبحث توطين تقنيات IBM في الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية لدعم مستهدفات رؤية 2030

وتأتي هذه الزيارة ضمن الجهود التي تبذلها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" لتعزيز التعاون الدولي في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي، والاستفادة من خبرات الشركات العالمية الرائدة، بما يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 في بناء اقتصاد رقمي متقدّم، ويُسهم في الارتقاء بالمملكة ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي.