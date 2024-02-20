تزامنًا مع الاختبارات.. "تعليم جدة" يطلق مبادرة المحافظة على الكتب الدراسية

وخصّصت المدارس حاويات خاصة ورفوفًا في أماكن متعددة داخل مبانيها وخارجها؛ لوضع الكتب فيها بعد الانتهاء من أداء الاختبارات؛ حيث زيّنت تلك الأماكن والحاويات بعبارات تربوية تحثّ على احترام الكتاب وتوعية الطلبة بأهمية الاحتفاظ به أو وضعه في مكتبة المدرسة أو في مكان لائق، وعدم إلقائه وتمزيقه؛ كونه يحوي علومًا قيمة، علاوة على ما يتضمّنه من آيات قرآنية وأحاديث شريفة، ولما يمثّله الكتاب من رمز للعلم وحاضن للمعرفة وتناقلها عبر العصور.