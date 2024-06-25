تعرّف على الحالة العامّة للطقس ودرجات الحرارة وتوقعات الأمطار غدًا في المملكة

أظهرت آخرُ مخرجات أنظمة المُحاكاة الحاسوبية الخاصة استمرارَ سيطرة الأجواء الحارّة على مُختلف مناطق المملكة، يوم الأربعاء.
وبحسب موقع "طقس العرب": فإن نهار الأربعاء 26-6-2024م سيشهد درجات حرارة حول أواسط الأربعينيات في معظم المناطق، وترتفع عن ذلك لتقترب من الـ50 في أجزاء من المنطقة الشرقية، وكذلك درجات حرارة أقلّ شدّة في شمال المملكة مقارنة بالأيام الماضية، تكون حول أوائل الأربعينيات مئوية.
كما تظهر السحب الركامية في ساعات بعد الظهر والمساء على مُرتفعات جازان وعسير، وتتهيّأ الفرصة لهطول زخات من الأمطار.
وستكون الرياح شمالية غربية معتدلة في معظم المناطق، تنشط على فترات غربًا وعلى بعض سواحل البحر الأحمر.
وأشار الموقع إلى أنه فيما يخصّ حالة الطقس المتوقعة في السعودية ليل الأربعاء، فإن الطقس يبقى مائلًا للحرارة في مُعظم مناطق المملكة، في حين يميل للاعتدال على بعض المُرتفعات الجنوبية الغربية، مع استمرار فرص الأمطار في ساعات الليل الأولى على بعض مرتفعات جازان وعسير، والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة بوجه عام على مُعظم المناطق.
وفيما يتعلّق بالطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في السعودية يوم الخميس، فإن الطقس في الرياض سيكون صافيًا، ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة في الرياض "°45"، ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة في الرياض "°34".
وسيكون الطقس في مكة المكرمة صافيًا، ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة في مكة المكرمة "°43"، ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة في مكة المكرمة "°32".
ويكون الطقس في المدينة المنورة صافيًا، ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة في المدينة المنورة "°45"، ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة في المدينة المنورة "°31".