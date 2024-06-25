تعرّف على الحالة العامّة للطقس ودرجات الحرارة وتوقعات الأمطار غدًا في المملكة

وأشار الموقع إلى أنه فيما يخصّ حالة الطقس المتوقعة في السعودية ليل الأربعاء، فإن الطقس يبقى مائلًا للحرارة في مُعظم مناطق المملكة، في حين يميل للاعتدال على بعض المُرتفعات الجنوبية الغربية، مع استمرار فرص الأمطار في ساعات الليل الأولى على بعض مرتفعات جازان وعسير، والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة بوجه عام على مُعظم المناطق.