بعد عامين من وعد "الأمانة".. شاهد "خطر قاتل" يهدد الأطفال في حديقة بجازان!

انضمت حديقة إسكان "الحميراء" الواقعة إلى الشمال من محافظة العارضة شرق منطقة جازان، إلى الحدائق المنسية المهملة التي تغيب عن مرافقها الصيانة؛ حيث تحولت إلى خطر قاتل ومرتع للثعابين والزواحف السامة التي تهدد مرتاديها؛ لا سيما الأطفال منهم؛ وذلك في الوقت الذي وعدت فيه أمانة المنطقة قبل نحو العامين بطرح مشروع صيانة للحدائق بالمحافظة بعد رصد عدد من الحدائق خارج الخدمة.
وقد تضجّر عدد من السكان من الحال المزري الذي وصلت إليه حديقة الإسكان، موضحين أنها لم تعد صالحة لتكون متنفسًا ومنطقة ألعاب لأطفالهم نظرًا لانتشار الثعابين نتيجة لغياب الصيانة وتهالك الألعاب والإنارة والرصف مع ترك الحشائش والنباتات تنتشر بشكل عشوائي دون أي اكتراث بخطرها في تجميع الزواحف، متسائلين عن سبب غياب دور الجهة المسؤولة.
وقال المتضررون: "نتمنى من المسؤولين الوقوف على الحديقة وإعادة الحياة إليها كونها المتنفس الوحيد لهم ولأبنائهم".
وكانت أمانة منطقة جازان قد أكدت قبل نحو عامين في رد تَلَقّته "سبق" بعد نشر تقرير عن خروج عدد من الحدائق بالمحافظة عن الخدمة، أنه تم طرح مشروع لصيانة الحدائق كافة بالمحافظة؛ موضحة أنه لا يزال تحت إجراءات توقيع العقود.
وبيّنت الأمانة وقتها أن بلدية العارضة تعمل بكل إمكاناتها المتاحة على تهيئة الحدائق بالمحافظة، وأشارت إلى أنه يجري دراسة طرح بعضها كفرص استثمارية بهدف تطويرها، وتنمية الاستثمارات البلدية.
يشار إلى أن عددًا من الحدائق في محافظة العارضة تعاني الإهمال وسوء الصيانة ومنها حديقة العين، والحديقة الواقعة على جنبات وادي جازان أمام مبنى مستشفى العارضة العام، والحديقة الواقعة بجانب مبنى البلدية والتي أغلقت أبوابها؛ حيث ينضم إليها حديقة الإسكان بالحميراء شمال المحافظة؛ الأمر الذي يضع العديد من علامات الاستفهام حول سبب ترك هذه الوجهات دون أي تحرك؛ بحسب ما ذكره السكان.