بعد عامين من وعد "الأمانة".. شاهد "خطر قاتل" يهدد الأطفال في حديقة بجازان!

يشار إلى أن عددًا من الحدائق في محافظة العارضة تعاني الإهمال وسوء الصيانة ومنها حديقة العين، والحديقة الواقعة على جنبات وادي جازان أمام مبنى مستشفى العارضة العام، والحديقة الواقعة بجانب مبنى البلدية والتي أغلقت أبوابها؛ حيث ينضم إليها حديقة الإسكان بالحميراء شمال المحافظة؛ الأمر الذي يضع العديد من علامات الاستفهام حول سبب ترك هذه الوجهات دون أي تحرك؛ بحسب ما ذكره السكان.