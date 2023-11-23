جراحتان في 9 أشهر تنقذان حياة "أربعينية" تعاني غيبوبة وفتقًا مميتًا بالمخ

وكانت المريضة تم تنويمها في العناية المركزة لمتابعة حالتها، حيث لوحظ تدهور في درجة وعيها، مع توسع بحدقة العين اليسرى، وعلى الفور نُقلت المريضة لعمل أشعة مقطعية على المخ، والتي أظهرت وجود ارتشاحات عنيفة بالفص الأيسر للمخ وبداية فتق مميت بالمخ مع زيادة شديدة في ضغط المخ.