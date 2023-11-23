جراحتان في 9 أشهر تنقذان حياة "أربعينية" تعاني غيبوبة وفتقًا مميتًا بالمخ

أنقذ فريق طبي بمجمع الملك فيصل الطبي عضو تجمع الطائف الصحي، مريضة حضرت للطوارئ وهي تعاني بسبب غيبوبة وشلل في الجانب الأيمن من الجسم، وتم عمل أشعة مقطعية على المخ والتي أظهرت اشتباهًا بجلطة في المخ دون وجود أي ضغط على المخ.
وكانت المريضة تم تنويمها في العناية المركزة لمتابعة حالتها، حيث لوحظ تدهور في درجة وعيها، مع توسع بحدقة العين اليسرى، وعلى الفور نُقلت المريضة لعمل أشعة مقطعية على المخ، والتي أظهرت وجود ارتشاحات عنيفة بالفص الأيسر للمخ وبداية فتق مميت بالمخ مع زيادة شديدة في ضغط المخ.
وحينها قرر الفريق الطبي إجراء جراحة عاجلة استغرقت ساعتين تم خلالها فتح كبير في الجانب الأيسر للجمجمة والحفاظ عليه في البطن تحت الجلد، مع فتح وعمل رقعة للأم الجافية لتخفيف الضغط على المخ، وبعد الانتهاء من العملية نُقلت المريضة إلى العناية المركزة لاستكمال العلاج الطبي والطبيعي.
وعند متابعة حالتها، لوحظ تحسن تدريجي في درجة الوعي ورجوع حدقة العين للوضع الطبيعي، مع بداية تحسن طفيف للشلل، وتم فصل جهاز التنفس الصناعي وتنويمها حتى استقرار حالتها وخروجها من المجمع، واستمرار المتابعة في العيادة الخارجية للمجمع، مع العلاج الطبيعي المستمر.
وبعد متابعة الحالة لمدة تسعة أشهر تقرر إجراء جراحة أخرى استغرقت ثلاث ساعات تم خلالها استخراج عظمة الجمجمة من البطن وإعادتها لإغلاق الجمجمة مع تثبيتها بأربع مثبتات للعظم، بعد ترقيع لأغشية الأم الجافية، وتكللت العملية بنجاح دون وجود مضاعفات، ولله الحمد.
وغادرت المريضة المجمع على أن تستكمل المتابعة في عيادة جراحة المخ والأعصاب بالمجمع.