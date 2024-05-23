"حساب المواطن": صدور نتائج الأهلية للدورة 79

أعلن برنامج "حساب المواطن" عن صدور نتائج الأهلية للدورة 79 (شهر يونيو 2024).
وقال البرنامج: وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: https://t.co/viBETPK8PP.
وكان "حساب المواطن" قد أودع هذا الشهر 3.4 مليار ريال مخصص دعم شهر مايو للمستفيدين المكتملة طلباتهم.
وبلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثامنة والسبعين 10.8 مليون مستفيد وتابع.
وبلغ إجمالي ما دفعه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 202 مليار ريال؛ منها 2.6 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة.