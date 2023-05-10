"الراجحي" يدشن استراتيجية مؤسسة الجميح الخيرية.. ويطلق 11 مبادرة نوعية

رعى وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، اليوم، حفل إطلاق استراتيجية مؤسسة عبدالعزيز الجميح الخيرية 2023- 2025، وتدشين 11 مبادرة تنموية استراتيجية للمؤسسة موجهة للشباب والطفل.
وأكد في كلمته خلال المناسبة دعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- بتنمية القطاع غير الربحي، وفق استراتيجية أساسها الحوكمة في التنظيم والإشراف، والتكامل مع الجهود الحكومية والخاصة، وتحقيق التنمية المستدامة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في الوصول إلى مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% بحلول عام 2030م.
وأشار إلى زيادة نسبة منظمات القطاع غير الربحي إلى أكثر من 114% مقارنة بما كانت عليه قبل رؤية المملكة 2030، ووصول عدد المؤسسات الأهلية إلى 304 مؤسسات أهلية، وعدد الجمعيات إلى أكثر من 3800 جمعية، بنسبة حوكمة أعلى من 85%.
ونوّه بموافقة مجلس الوزراء بإنشاء برنامج سخاء الوطني لدعم جهود الباذلين في خدمة المجتمع، مشيراً إلى جهود مؤسسة عبدالعزيز الجميح الخيرية؛ التي تمثّل واجهة مشرقة للعمل الخيري والإنساني في المملكة، وأكثر المؤسسات اهتماماً بالمبادرات والمشروعات النوعية لخدمة المجتمع، مستذكراً جهود الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الجميح في تأسيس الأعمال الخيرية؛ ليبقى أثرها ممتداً إلى اليوم.
من جانبه، أوضح رئيس مجلس أمناء المؤسسة حمد بن عبدالعزيز الجميح أن المؤسسة تعمل وفق خطط ومستهدفات للوصول إلى رؤيتها 2025 نحو أثر تنموي مستدام، وتكون المؤسسة عنواناً للخير والبذل والعطاء، وتعزيز القيم في المجتمع، بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 في ظل القيادة الرشيدة.
فيما استعرض المدير التنفيذي للمؤسسة الدكتور عبدالكريم بن عبدالرحمن الصالح جهود المؤسسة منذ تأسيسها في ديسمبر 2019.
وأوضح أن عدد المستفيدين تجاوز 18 مليون مستفيد، وتقديم 22 مبادرة نوعية، و578 مشروعاً مدعوماً، وتمكين 58 جهة، متطلعاً مع إطلاق استراتيجية المؤسسة الجديدة 2023 - 2025 إلى استمرار تلك الجهود لتحقيق الأثر التنموي المستدام، وخدمة الشباب والأطفال من خلال 11 مبادرة نوعية.
واختتم الحفل بتكريم وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لأعضاء اللجنة التنفيذية للمؤسسة بعد انتهاء دورتها الأولى، وتكريم الشركاء الاستراتيجيين للمؤسسة، وهما: بنك التنمية الاجتماعية ومجلس المؤسسات الأهلية.
وحضر الحفل المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق، ورئيس المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أحمد السويلم، وأعضاء مجلس أمناء المؤسسة.