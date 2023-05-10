"الراجحي" يدشن استراتيجية مؤسسة الجميح الخيرية.. ويطلق 11 مبادرة نوعية

وأشار إلى زيادة نسبة منظمات القطاع غير الربحي إلى أكثر من 114% مقارنة بما كانت عليه قبل رؤية المملكة 2030، ووصول عدد المؤسسات الأهلية إلى 304 مؤسسات أهلية، وعدد الجمعيات إلى أكثر من 3800 جمعية، بنسبة حوكمة أعلى من 85%.