هيئة النقل: ضبط 932 مخالفًا نقلوا ركابًا دون ترخيص

وأوضحت الهيئة أن إجمالي عدد المخالفين الذين تم ضبطهم خلال الأشهر الـ6 الماضية وصل إلى أكثر من 7550 مخالفًا؛ مشددةً على أهمية تعاون كل المسافرين مع الناقلين المرخصين الذين تتوفر خدماتهم على مدار الساعة بكل المطارات.