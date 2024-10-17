هيئة النقل: ضبط 932 مخالفًا نقلوا ركابًا دون ترخيص

ضبطت الهيئة العامة للنقل 932 مخالفًا خلال شهر سبتمبر الماضي، لممارستهم نشاط نقل الركاب دون ترخيص في عدد من مطارات المملكة؛ وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية وعدد من الجهات المعنية.
وتَصدر مطار الملك خالد الدولي بالرياض أعلى المخالفات للكدادة مسجلًّا 379 مخالفة، تلاه مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بـ116 مخالفة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة بـ190 مخالفة.
وأوضحت الهيئة أن إجمالي عدد المخالفين الذين تم ضبطهم خلال الأشهر الـ6 الماضية وصل إلى أكثر من 7550 مخالفًا؛ مشددةً على أهمية تعاون كل المسافرين مع الناقلين المرخصين الذين تتوفر خدماتهم على مدار الساعة بكل المطارات.
وأضافت أن خدمات النقل المرخص متاحة وفق اشتراطات ومعايير الكفاءة والجودة، عبر أكثر من 3600 سيارة أجرة، و54 مكتبًا لتأجير السيارات، إلى جانب تطبيقات نقل الركاب المرخصة، وخيارات التنقل النظامية الأخرى.