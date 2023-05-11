"الهزاع" ينوه بتجربة الهلال الأحمر السعودي في إعادة الروابط العائلية

ونيابةً عن الأمير بندر بن فيصل بن جلوي آل سعود، ألقى عبدالله لزام الشمري كلمة الهلال الأحمر السعودي؛ قال فيها: إن هذا اللقاء يأتي من أجل الاطلاع والتعرف على برنامج "إعادة الروابط العائلية"؛ وحرصنا من خلاله على أن نبين لكم الجهود التي تبذلها الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة سواء داخل المملكة أو خارجها من أجل الحفاظ على استمرار العائلة؛ والحيلولة دون تشتت العائلات واختفاء الأفراد؛ كون أن هذا من الأهداف الاستراتيجية التي نعتز بالعمل عليها.