"الهزاع" ينوه بتجربة الهلال الأحمر السعودي في إعادة الروابط العائلية

أكد مستشار أمين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "آركو"، الدكتور عبدالله بن محمد الهزاع؛ أهمية الجهود المبذولة من قبل مكونات الحركة الدولية للصليب الأحمر "الهيئات والجمعيات الوطنية واللجنة الدولية للصليب الأحمر"؛ والمنظمات الأممية في إعادة الروابط العائلية أثناء النزاعات المسلحة.
ونوه الهزاع بجهود إدارة الروابط العائلية في هيئة الهلال الأحمر السعودي؛ في تعزيز التواصل مع أفراد الأسر المفقودين ولم شملهم؛ باستخدام أحدث تقنيات التواصل بالتنسيق مع إدارة إعادة الروابط العائلية في اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وقال "الهزاع" في كلمة ألقاها نيابةً عن أمين عام المنظمة الدكتور صالح بن حمد التويجري في اللقاء التعريفي بإعادة الروابط العائلية في الهلال الأحمر السعودي بالتعاون مع المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر: إن جهود الهيئة في إعادة الروابط العائلية تأتي امتداداً للجهود الإنسانية المتواصلة التي تقوم بها المملكة؛ وفي إطار حرص الهيئة على القيام بدورها الإنساني في لم شمل الأسر؛ مؤكداً أن للهيئة دورها الرائد وتجربتها المتميزة في هذا الشأن؛ من خلال تقديم المساعدة وتسهيل التواصل بين الأفراد الذين انقطعت بهم السبل وفُقد التواصل معهم خارج المملكة وأسرهم في المملكة.
ونيابةً عن الأمير بندر بن فيصل بن جلوي آل سعود، ألقى عبدالله لزام الشمري كلمة الهلال الأحمر السعودي؛ قال فيها: إن هذا اللقاء يأتي من أجل الاطلاع والتعرف على برنامج "إعادة الروابط العائلية"؛ وحرصنا من خلاله على أن نبين لكم الجهود التي تبذلها الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة سواء داخل المملكة أو خارجها من أجل الحفاظ على استمرار العائلة؛ والحيلولة دون تشتت العائلات واختفاء الأفراد؛ كون أن هذا من الأهداف الاستراتيجية التي نعتز بالعمل عليها.
إلى هذا، اشتمل اللقاء على تعريف باللجنة الدولية للصليب الأحمر قدمه وسام سرياني مدير قسم الحماية في اللجنة الدولية ــ البعثة الإقليمية لدول مجلس التعاون؛ والتعريف بأنشطة إعادة الروابط العائلية في الهلال الأحم،ر قدمته رباب سمير مسؤولة الروابط في اللجنة الدولية؛ وكلمة المشرف على برنامج إعادة الروابط العائلية في الهلال الأحمر السعودي، ألقاها منسق إدارة الروابط العائلية بمنطقة مكة المكرمة بندر ناصر الشهري.