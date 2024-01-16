بالإجماع.. "الحارثي" رئيساً لاتحاد هيئات الإذاعات والتلفزيون للدول العربية "أسبو"

ويتبوأ محمد بن فهد الحارثي منصب الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون، بالإضافة لرئاسته للمنتدى السعودي للإعلام، ورئيس جائزة الإعلام السعودي، ورئاسة اللجان الإعلامية لمناسبات يوم التأسيس ويوم العلَم، وهو عضو مجلس إدارة الرابطة العالمية للصحف وناشري الأخبار، إضافة إلى عدة مناصب ترأسها خلال مسيرته الإعلامية، وتحسب له العديد من الإنجازات والمبادرات المختلفة، كما سبق له العمل في جميع مفاصل العمل الإعلامي حيث تولي العديد من المناصب الإدارية في رئاسة تحرير عدد من الصحف بالإضافة إلى التقديم التلفزيوني.