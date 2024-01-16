بالإجماع.. "الحارثي" رئيساً لاتحاد هيئات الإذاعات والتلفزيون للدول العربية "أسبو"

أعلن اتحاد إذاعات الدول العربية (أسبو)، والذي تنضوي تحته جميع هيئات الإذاعة والتلفزيون في العالم العربي خلال دورته العادية (43) المنعقدة في تونس، انتخاب المملكة العربية السعودية لرئاسة الاتحاد للدورة الثانية على التوالي ممثلة بالرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي للعامين 2024-2025م.
ورفع رئيس الاتحاد العربي، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- على دعمهما غير المحدود للقطاع الإعلامي ومنسوبيه.
وقال "الحارثي": إن هذا الإجماع من جميع الدول العربية يعكس مكانة المملكة وما توليه قيادتها الرشيدة ووزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري من دعم واهتمام بأبناء وبنات الوطن المنتمين للوسط الإعلامي، الذي أسهم في توليهم للعديد من المناصب القيادية وتمثيل المملكة في شتى المجالات وعلى جميع المستويات.
وأكد "الحارثي" أن الاتحاد سيواصل مسيرته الاستراتيجية المعتمدة على التطوير والاستثمار في العنصر البشري والمجالات الفنية والتنموية، كما شدد على مكانة المملكة دوليًا وأدوارها الفاعلة في دعم القطاع الإعلامي وصنع المبادرات الإيجابية التي تنعكس على القطاع محليًا وإقليميًا، باعتباره قطاعًا تنمويًا وأحد أهم الروافد الاقتصادية.
وشهد الاتحاد العربي مسيرة مميزة على الصعيد التنموي، حيث قدم الاتحاد العديد من المشاريع الخدمية والاستثمارية لتنمية موارده المالية وتخفيف العبء على الهيئات الأعضاء بهدف الوصول للاكتفاء الذاتي، كما أطلق الاتحاد مشروع Asbu Link Center الذي يأتي بعد استكمالًا للمشاريع التي شهدتها الفترة الأولى ومنها إعادة تفعيل أكاديمية الاتحاد وإنشاء فندق استثماري للاتحاد Asbu Hotel.
ويتبوأ محمد بن فهد الحارثي منصب الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون، بالإضافة لرئاسته للمنتدى السعودي للإعلام، ورئيس جائزة الإعلام السعودي، ورئاسة اللجان الإعلامية لمناسبات يوم التأسيس ويوم العلَم، وهو عضو مجلس إدارة الرابطة العالمية للصحف وناشري الأخبار، إضافة إلى عدة مناصب ترأسها خلال مسيرته الإعلامية، وتحسب له العديد من الإنجازات والمبادرات المختلفة، كما سبق له العمل في جميع مفاصل العمل الإعلامي حيث تولي العديد من المناصب الإدارية في رئاسة تحرير عدد من الصحف بالإضافة إلى التقديم التلفزيوني.
ونال "الحارثي" شهادات عليا في القيادة الإدارية من جامعة هارفارد، بالإضافة إلى الدراسات العليا في المجال الإعلامي من بريطانيا.
يُذكر أن الاتحاد العربي لهيئات الإذاعة والتلفزيون هو أحد أهم مؤسسات العمل العربي المشترك والأبرز في المجال الإعلامي، حيث يسهم في تنمية العمل الإعلامي العربي المشترك وقد أعيد انتخاب المستشار الإعلامي لوزير الإعلام الكويتي عبد المحسن العواش نائبًا أولًا لرئيس الاتحاد، والمشرف العام على الإعلام الرسمي الفلسطيني أحمد عساف نائبًا ثانيًا لرئيس الاتحاد.