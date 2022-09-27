"أمير الشمالية": تولِّي ولي العهد رئاسة الوزراء يُجسِّد ما يتمتع به من رؤية سديدة

وأضاف: "رسم ولي العهد -حفظه الله- نهجًا فريدًا وصورة واعدة لمستقبل بلادنا نحو تحقيق التطلعات ومواكبة المتغيرات، والعمل الجاد في كل المراحل وفق الخطط التي رسمتها الدولة للمستقبل من خلال رؤية السعودية 2030 التي تُعد خارطة طريق شاملة، وفق تطلعات اقتصادية وأمنية وسياسية واجتماعية، تعكس تنوع مصادر الدخل في السعودية من الاعتماد على النفط إلى مصادر اقتصادية متنوعة، تعلي من مكانة السعودية الاقتصادية محليًّا وعالميًّا".