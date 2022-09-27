"أمير الشمالية": تولِّي ولي العهد رئاسة الوزراء يُجسِّد ما يتمتع به من رؤية سديدة

رفع الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، أمير منطقة الحدود الشمالية، التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-؛ بمناسبة صدور الأمر الملكي أن يكون سموه رئيسًا لمجلس الوزراء.
وقال بهذه المناسبة: "خالص التهاني والتبريكات لسمو ولي العهد الأمين بهذه الثقة الملكية الغالية، التي تجسد ما يتمتع به من رؤية سديدة وحكيمة، تسعى إلى تحقيق أعلى الطموحات والإنجازات، وتعزيز مكانة السعودية على الصعيد العالمي".
وأضاف: "رسم ولي العهد -حفظه الله- نهجًا فريدًا وصورة واعدة لمستقبل بلادنا نحو تحقيق التطلعات ومواكبة المتغيرات، والعمل الجاد في كل المراحل وفق الخطط التي رسمتها الدولة للمستقبل من خلال رؤية السعودية 2030 التي تُعد خارطة طريق شاملة، وفق تطلعات اقتصادية وأمنية وسياسية واجتماعية، تعكس تنوع مصادر الدخل في السعودية من الاعتماد على النفط إلى مصادر اقتصادية متنوعة، تعلي من مكانة السعودية الاقتصادية محليًّا وعالميًّا".
وأكد أمير منطقة الحدود الشمالية أن سمو ولي العهد قائد للتحول بروحه القيادية وشفافيته، وأسس واقعًا جديدًا حافلاً بالمشروعات التنموية الضخمة، ومشاريع الرؤية الحكيمة تقف شاهدًا على تقدم ورقي السعودية أسوة بمصاف الدول المتقدمة، وشاهدًا على كيان عظيم، يتصف بالنمو والأمان والطموح والعزيمة والإصرار على تحويل المستحيل إلى واقع ملموس على أرض الوطن.. سائلاً المولى العلي القدير أن يحفظ خادم الشريفين الحرمين، وسمو ولي عهده، وأن يديم على البلاد نعمة الأمن والاستقرار.