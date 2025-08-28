تفقد ميداني لأضرار السيول في وادي دغبج بمشاركة قيادات عسير

في متابعة ميدانية للأضرار الناجمة عن السيول، وقف وكيل محافظة محايل عسير سعد بن راشد آل ناشع، يرافقه مدير الدفاع المدني بمنطقة عسير اللواء الدكتور عبدالعزيز بن صالح الزهراني، اليوم، على قنوات تصريف مياه الأمطار في وادي دغبج، لمعاينة الأضرار التي طالت عددًا من المركبات والطرق والممتلكات.