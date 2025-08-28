تفقد ميداني لأضرار السيول في وادي دغبج بمشاركة قيادات عسير

في متابعة ميدانية للأضرار الناجمة عن السيول، وقف وكيل محافظة محايل عسير سعد بن راشد آل ناشع، يرافقه مدير الدفاع المدني بمنطقة عسير اللواء الدكتور عبدالعزيز بن صالح الزهراني، اليوم، على قنوات تصريف مياه الأمطار في وادي دغبج، لمعاينة الأضرار التي طالت عددًا من المركبات والطرق والممتلكات.
وشارك في الجولة عددٌ من مديري الإدارات الحكومية والقيادات الأمنية، إضافة إلى مدير وحدة الحالات الإنسانية بالمحافظة، حيث ظهرت آليات البلدية وهي تباشر أعمال الردم وتهيئة الموقع المتضرر ورفع بقايا السيول.
من جهتها، جددت المديرية العامة للدفاع المدني دعوتها للمواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، وتجنُّب أماكن تجمع السيول ومجاري الأودية، وعدم السباحة فيها، مع الالتزام بالتعليمات الصادرة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، حرصًا على سلامة الجميع.