"روابط العقارية" تُدشن أيقونتها الإسكانية "رحيب" في مدينة جدة

وسيلحظ المنتفعون التقنيات المتطورة المُدعمة في مرافق العمارة؛ إذ إن عملية الدخول إليها أو إلى الشقق، مقرونةٌ بأنظمة البيت الذكي الذي يُعزز من مستوى الأمان في المشروع بشكلٍ عام، ويسهّل على الساكنين التحكُّم في مرافق منازلهم عبر الهاتف المحمول بضغطة زرٍ واحدة، خصوصًا أن كل شقة تحتوي على مدخَلين، وخمس غرف كبيرة، و3 دورات مياه، وصالة معيشة، ومطبخ تشغيلي، ومساحات حُرَّة. كما ستقدم "روابط العقارية" خدماتٍ مميَّزةً في مرحلة ما بعد البيع للِمُشترين، تشمل ضمانات تبدأ من 3 سنوات إلى 25 سنة، في أنظمة التحكُّم الإلكترونية، وهيكل الإنشاءات، والسباكة الداخلية، والأدوات الصحية، علاوة على اشتراك مجاني في اتحاد المُلّاك لِمدة سنتَين من تاريخ البيع.