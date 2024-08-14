انتشار العمالة المخالفة في نقل الأثاث يرفع سقف القلق حول انتشار هذه الظاهرة

أوضح محمد الوهيبي، المستشار القانوني والمحكّم القضائي، في برنامج "الشارع السعودي" الذي يُعرض على قناة السعودية، أن التعامل مع العمالة المخالفة في نقل الأثاث يسبب إشكاليات كبيرة، مضيفًا بأن غياب المعلومات عن هؤلاء العمال وعن المركبات التي يستخدمونها يجعل من الصعب على المشترين ضمان سلامة ممتلكاتهم؛ إذ قد تكون المركبات المستخدَمة غير نظامية، أو حتى مسروقة؛ وهو ما يزيد من المخاطر.