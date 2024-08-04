زوار معرض المدينة المنورة للكتاب: منصة ثقافية بارزة لتعزيز القراءة والتبادل الثقافي

يذكر أن معرض المدينة المنورة للكتاب بنسخته الثالثة، يتضمّن العديد من الأنشطة والفعاليات الثقافية التي تهدف لإثراء قطاع الثقافة والإنتاج المعرفي وترسيخ ثقافة القراءة، ويقدم برنامجًا ثقافيًّا ثريًّا ومتنوعًا في شتى مجالات المعرفة، بمشاركة كوكبة من الأدباء والكتّاب والمثقفين السعوديين، تتنوع مشاركاتهم بين: الجلسات الحوارية، وورش العمل، والأمسيات الشعرية، ويستقبل المعرض زواره يوميًّا حتى الخامس من أغسطس من الساعة الثانية مساء حتى الساعة 12 منتصف الليل.