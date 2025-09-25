وزارة الصناعة والثروة المعدنية تستعرض فرص الاستثمار التعديني بالمملكة أمام الشركات الفرنسية

وتناولت الندوة استعدادات الوزارة لبدء منافسة علنية متعددة الجولات في 28 سبتمبر الجاري على 162 موقعًا تعدينيًّا جديدًا في حزامي النقْرة والصخَيبرة الصفراء بمنطقة المدينة المنورة، ضمن خطة أوسع لطرح أكثر من 50 ألف كيلومتر مربع من الأحزمة المتمعدنة خلال عام 2025، في إطار جهود الوزارة لتوسيع قاعدة الاستثمار، وزيادة حجم الإنفاق على أعمال الاستكشاف، وفتح آفاق أوسع أمام المستثمرين المحليين والدوليين، كما استعرضت الممكنات والحوافز المقدمة للمستثمرين في قطاع التعدين.