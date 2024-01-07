طالبة سعودية تُحقق المركز الثالث في مسابقة هواوي العالمية في مجال "السحابة الإلكترونية"

حققت الطالبة ريم العثيمين من كلية علوم وهندسة الحاسب بجامعة جدة، المركز الثالث في مسابقة هواوي العالمية في مجال (السحابة الإلكترونية) على مستوى الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، في العاصمة البحرينية المنامة The Huawei ICT regional competition 2023/2024 Middle east and Central Asia.
وضمت النسخةُ السابعة من المسابقة العديدَ من الفِرَق من: (العراق، والبحرين، والسعودية، ولبنان، والأردن، وقطر، والكويت، والإمارات، وعمان، وباكستان، وكازاخستان)، وتعتبر منصة هامة لتبادل المعرفة والخبرات وتحفيز الفكر الابتكاري في مجال التكنولوجيا، وإثراء مردود التقنية الإيجابي المستقبلي ضمن مختلف المجالات.
وتم اختيار الطالبة "العثيمين" من ضمن الـ9 الأوائل لتمثيل المملكة دوليًّا في المسابقة الإقليمية، التي يشارك فيها 22 فريقًا من 11 دولة، وكانت مدة المسابقة أربعة أشهر، وخلال هذه الفترة تم تدريب الفِرَق على منصة Huawei ICT Academy بشكل يومي، مع عقد اجتماعات مع المدربين لمدة ثلاثة أسابيع قبل المسابقة الإقليمية، وتأتي أهمية المسابقة بريادتها في تنمية المواهب في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.