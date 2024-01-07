طالبة سعودية تُحقق المركز الثالث في مسابقة هواوي العالمية في مجال "السحابة الإلكترونية"

وتم اختيار الطالبة "العثيمين" من ضمن الـ9 الأوائل لتمثيل المملكة دوليًّا في المسابقة الإقليمية، التي يشارك فيها 22 فريقًا من 11 دولة، وكانت مدة المسابقة أربعة أشهر، وخلال هذه الفترة تم تدريب الفِرَق على منصة Huawei ICT Academy بشكل يومي، مع عقد اجتماعات مع المدربين لمدة ثلاثة أسابيع قبل المسابقة الإقليمية، وتأتي أهمية المسابقة بريادتها في تنمية المواهب في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.