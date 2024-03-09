33 ْمئوية.. وادي الدواسر وشرورة تسجّلان أعلى درجة حرارة وطريف الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس المتوقعة لليوم، ودرجات الحرارة الكبرى والصغرى، على بعض مدن المملكة.
وأوضح المركز أن وادي الدواسر وشرورة سجّلتا أعلى درجة حرارة 33 ْمئوية، فيما سجّلت طريف أقل حرارة بـ 6 درجات فقط، بينما لا تزال الفرصة مهيَّأةً لهطول أمطارٍ رعديّة مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الرياض؛ تصل إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول على أجزاءٍ من منطقتَي نجران والشرقية، كما لا يُستبعَد تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من مرتفعات تلك المناطق. وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: الحدود الشمالية، الجوف، حائل، كذلك على أجزاءٍ من منطقتَي المدينة المنوّرة ومكة المكرّمة؛ خاصة الشرقية منها.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، في مكة المكرمة والقنفذة وينبع 32 مئوية، وجازان وبيشة 31 مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت طريف في أدنى القائمة بـ 6 مئوية، تليها السودة 7 درجات والقريات 8 مئوية.
وسجلت أبها والسودة أعلى نسبة رطوبة 100%