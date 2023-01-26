الفنان خالد عبد الرحمن لـ"سبق": عودة الموسيقى والمسرح للمدارس والمناهج طريق نحو الإبداع

وقال لـ"سبق" على هامش حضوره أمس المؤتمر الصحفي لإطلاق وزارة الثقافة ووزارة التعليم "مسابقة المهارات الثقافية" في دورتها الأولى، المسابقة التي تعد الأولى من نوعها في المملكة بمسرح وزارة التعليم بالرياض: "مشروع جميل رغم أنه ما زال في بداياته، لكن ما شاهدناه من حب الطلاب والطالبات المشاركين لهذه الميول والثقافة الفنية أكيد سوف يكون هناك إبداع، مؤكدًا في هذا الإطار دعمهم كفنانين لمثل هذه المشاريع والمبادرات الفنية والثقافية.