شاشات عملاقة بشاطئ أبحر وحديقة الأمير ماجد لبثّ مباراة الاتحاد والأهلي المصري

تقيم أمانة جدة فعاليات تهدف إلى إثراء تجربة المشجعين في البطولة، بشاطئ أبحر الجنوبية وحديقة الأمير ماجد، تزامناً مع بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة بمدينة جدة.