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شاشات عملاقة بشاطئ أبحر وحديقة الأمير ماجد لبثّ مباراة الاتحاد والأهلي المصري
في إطار فعاليات تنظمها أمانة جدة بهدف إثراء تجربة المشجعين في البطولة
تقيم أمانة جدة فعاليات تهدف إلى إثراء تجربة المشجعين في البطولة، بشاطئ أبحر الجنوبية وحديقة الأمير ماجد، تزامناً مع بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة بمدينة جدة.
وستقام الفعاليات عبر شاشات عملاقة وفرتها الأمانة ليتمكن مرتادو هذه المتنزهات من مشاهدة المباراة وأنشطة رياضية بالإضافة للعروض المتجولة والمسابقات والجوائز.
وقال مدير عام خدمة المجتمع ماجد عمر السلمي: الأمانة تسعى من إقامة الفعاليات التي تنطلق غداً الجمعة إلى خلق أجواء احتفالية خلال استضافة كأس العالم للأندية بتقديم تجربة ترفيهية تتميز بالتنوع، مما يعزز الأجواء الاحتفالية خلال البطولة.
وتقام عند الساعة التاسعة مساء غدٍ الجمعة المباراة التي تجمع نادي الاتحاد السعودي والأهلي المصري ضمن بطولة كأس العالم للأندية 2023 بملعب الجوهرة في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.