طقس بداية الأسبوع.. "الأرصاد": سماءٌ غائمة جزئياً تتخللها سحبٌ رعديّة مُمطرة على هذه المناطق

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تشكُّل السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط ومن نصف متر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين مع تشكُّل السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج على الجزأين الشمالي والأوسط، وخفيف الموج يصل إلى مائج مع تشكُّل السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.