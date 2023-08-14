قسطرة قلبية معقدة تنهي معاناة عشرينية من نقص الأوكسجين بالمدينة المنورة

تمكنت الفِرَق الطبية بمركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة، من إنهاء معاناة فتاة تبلغ من العمر 19 عامًا كانت تعاني من نقص الأوكسجين بسبب عيوب خلقية في القلب.
وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أن المريضة حضرت إلى المركز وهي تعاني من انخفاض في نسبة الأوكسجين التي لم تتجاوز 80%، مع الإحساس بالإجهاد أثناء بذل أي مجهود بسبب تشوه ازرقاقي معقد في القلب، وتمت دراسة الحالة من الطاقم الطبي وإجراء قسطرة علاجية لإغلاق فتحة داخل القلب، ليتم فصل الدم المحمل بالأوكسجين عن الدم غير المحمل بالأوكسجين، وتكللت بالنجاح -ولله الحمد-بالنجاح؛ مضيفًا أن نسبة الأوكسجين بالدم تحسنت حتى وصل إلى أكثر من 92% بعد القسطرة مباشرة.
يذكر أن مركز أمراض وجراحة القلب بتجمع المدينة المنورة الصحي أجرى 3375 قسطرة قلبية خلال النصف الأول من العام 2023م؛ فيما بلغ عدد عمليات القلب المفتوح 380 عملية، واستفاد من خدمات العيادات الخارجية 22859 مراجعًا خلال ستة أشهر.