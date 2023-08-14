قسطرة قلبية معقدة تنهي معاناة عشرينية من نقص الأوكسجين بالمدينة المنورة

وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أن المريضة حضرت إلى المركز وهي تعاني من انخفاض في نسبة الأوكسجين التي لم تتجاوز 80%، مع الإحساس بالإجهاد أثناء بذل أي مجهود بسبب تشوه ازرقاقي معقد في القلب، وتمت دراسة الحالة من الطاقم الطبي وإجراء قسطرة علاجية لإغلاق فتحة داخل القلب، ليتم فصل الدم المحمل بالأوكسجين عن الدم غير المحمل بالأوكسجين، وتكللت بالنجاح -ولله الحمد-بالنجاح؛ مضيفًا أن نسبة الأوكسجين بالدم تحسنت حتى وصل إلى أكثر من 92% بعد القسطرة مباشرة.