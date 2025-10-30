عسير تستقطب 2.9 مليون سائح في النصف الأول من 2025

وأوضحت الإحصاءات- المنشورة على موقع الوزارة- أن السياحة في عسير شهدت ارتفاعًا ملحوظًا بفضل ما تمتاز به من طبيعة جبلية خلابة، ومناخ معتدل في معظم فصول السنة، إلى جانب توسع مشاريع الإيواء والأنشطة الترفيهية والثقافية، مما عزز من مكانتها ضمن أبرز خمس وجهات سياحية سعودية خلال النصف الأول من العام الجاري.