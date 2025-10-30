عسير تستقطب 2.9 مليون سائح في النصف الأول من 2025

سجلت منطقة عسير حضورًا لافتًا في المشهد السياحي الوطني خلال النصف الأول من العام الجاري 2025، باستقطابها نحو 2.9 مليون سائح، وفق بيانات حديثة أصدرتها وزارة السياحة.
وأوضحت الإحصاءات- المنشورة على موقع الوزارة- أن السياحة في عسير شهدت ارتفاعًا ملحوظًا بفضل ما تمتاز به من طبيعة جبلية خلابة، ومناخ معتدل في معظم فصول السنة، إلى جانب توسع مشاريع الإيواء والأنشطة الترفيهية والثقافية، مما عزز من مكانتها ضمن أبرز خمس وجهات سياحية سعودية خلال النصف الأول من العام الجاري.
وعلى مستوى المملكة، سجلت الإحصاءات الإجمالية للنصف الأول من عام 2025 نحو 46.6 مليون سائح داخل المملكة، بإجمالي إنفاق تجاوز 70.9 مليار ريال، مما يعكس استمرار النمو في القطاع السياحي السعودي بصفته أحد أعمدة الاقتصاد الوطني غير النفطي.
ووفق التقرير ذاته، بلغ متوسط مدة الإقامة للسياح السعوديين 6.6 ليالٍ، مقابل 7.2 ليالٍ لغير السعوديين، بما يدل على ارتفاع معدلات البقاء وزيادة الإنفاق في الوجهات السياحية الرئيسة.
وأشارت البيانات إلى أن الترفيه شكل الدافع الأبرز لرحلات السعوديين بنسبة 43%، تلاه زيارة الأصدقاء والأقارب بنسبة 29%، فيما حلّت الأعمال والمؤتمرات بنسبة 22%، والتسوق بنسبة 13%.
وجاءت الفنادق خيارًا مفضلًا للسياح السعوديين بنسبة 65%، تلتها الشقق المفروشة بنسبة 26%، ثم المنتجعات والشاليهات بنسبة 9%، أما غير السعوديين، فكانت نسبتهم في الفنادق 38%، تليها الشقق المفروشة 32%، والمنتجعات 26%.