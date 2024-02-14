"التجارة": يمكن للمستثمر الأجنبي إصدار السجل التجاري إلكترونياً

وكانت الوزارة قد أكّدت أن خطوات الحصول على السجل التجاري للمواطنين تتمثل في الدخول على منصة المركز السعودي للأعمال، ثم تسجيل الدخول عن طريق حساب الموقع الإلكتروني أو النفاذ الوطني، وبيانات المؤسسة، وتحديد مقدّم الطلب مالك مؤسسة أو مفوّض، ثم تحديد نوع الاسم التجاري، واختيار نوع المنشأة والنشاط في الاسم التجاري، وتعبئة بيانات السجل والسنة المالية، ثم تعبئة العنوان وبيانات الاتصال، والإقرار بصحة البيانات المدخلة، والضغط على تقديم الطلب.