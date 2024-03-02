ضبط مخالف لاقتنائه وعرضه 13 كائنًا فطريًا دون ترخيص بجدة

وأوضحت القوات أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وتسليم الكائنات للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بحكم الاختصاص، مؤكدةً أن عقوبة مخالفة عرض كائنات فطرية (حية أو ميتة) مجهولة المصدر، غرامة (10,000) ريال، وتصل عقوبة ‏عرض الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض إلى السجن لمدة تصل إلى (10) سنوات، أو غرامة تصل إلى (30) مليون، أو بإحدى هاتين العقوبتين.