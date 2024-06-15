مع حرارة الـ47 مئوية.. شاهد مراوح الرذاذ وهي تلطف الأجواء بمحيط جبل الرحمة

وسط أجواء حارة إلى شديدة الحرارة في المشاعر المقدسة وصلت إلى 47 درجة مئوية؛ قامت مراوح الرذاذ بتلطيف الأجواء في محيط جبل الرحمة في مشعر عرفات.
وكان قد بدأ حجاج بيت الله الحرام مع إشراقة صباح هذا اليوم السبت التاسع من شهر ذي الحجة لعام 1445هـ؛ بالتوجه إلى صعيد عرفات الطاهر مفعمين بأجواء إيمانية يغمرها الخشوع والسكينة، وتحفّهم العناية الإلهية، ملبّين متضرّعين داعين الله عز وجل أن يمنّ عليهم بالعفو والمغفرة والرحمة والعتق من النار.
وصباح اليوم كشف محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل عن تفاصيل حالة الطقس بالمشاعر المقدسة خلال اليوم التاسع من ذي الحجة.
وأوضح العقيل أن الأجواء بمشعر عرفات تكون حارّة إلى شديدة الحرارة، لافتًا إلى أن المركز أصدر إنذارًا باللون الأصفر يبدأ مع الحادية عشرة من صباح اليوم حول ارتفاع في درجات الحرارة، والتي قد تصل العظمى منها ظهيرة اليوم في مشعر عرفات إلى 47 درجة مئوية.
وحذّر "العقيلُ" ضيوفَ الرحمن من التعرض لأشعة الشمس المباشرة، خاصة من الحادية عشرة صباحًا حتى الثالثة عصرًا؛ لتفادي الإجهاد الحراري واتباع تعليمات وزارة الصحة.