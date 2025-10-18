المسند: تأخر الأمطار يهيّج فيروس الإنفلونزا ويزيد انتشاره في المناطق الجافة

أكد أستاذ المناخ السابق بجامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند أن تأخر هطول الأمطار يسهم في تنشيط وانتشار فيروس الإنفلونزا، موضحًا أن الرطوبة الجوية العالية تعمل على الحد من انتشاره، بينما تسهم الأجواء الجافة في بقائه نشطًا لفترات أطول.
وأوضح المسند في تغريدة له اليوم على منصة "إكس" أن المناطق الساحلية والممطرة مثل الشرقية والغربية وجبال السروات تشهد عادة انتشارًا أقل للفيروس مقارنة بالمناطق الجافة كوسط المملكة، مرجعًا ذلك إلى تأثير الرطوبة في تعطيل انتقال الجسيمات الفيروسية في الهواء.
وبيّن أن الجو الجاف يؤدي إلى جفاف الأغشية المخاطية في الأنف والحلق، مما يقلل قدرتها على مقاومة الفيروسات ويزيد من فرص الإصابة، مشيرًا إلى أن الحفاظ على رطوبة المنازل بنسبة لا تقل عن 40% يسهم في تقليل فرص العدوى.
وأشار المسند إلى أن اللقاح الموسمي للإنفلونزا يُعد الوسيلة الوقائية الأهم، مؤكدًا ضرورة الحصول عليه سنويًا خاصة للفئات الأكثر عرضة مثل كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة، إذ يتم تطوير اللقاح كل عام بما يتناسب مع سلالات الفيروس الجديدة.
واختتم بالقول إن الالتزام بالتطعيم والإجراءات الوقائية يساعد في الحد من الإصابات ومضاعفاتها بإذن الله.