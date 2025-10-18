المسند: تأخر الأمطار يهيّج فيروس الإنفلونزا ويزيد انتشاره في المناطق الجافة

وبيّن أن الجو الجاف يؤدي إلى جفاف الأغشية المخاطية في الأنف والحلق، مما يقلل قدرتها على مقاومة الفيروسات ويزيد من فرص الإصابة، مشيرًا إلى أن الحفاظ على رطوبة المنازل بنسبة لا تقل عن 40% يسهم في تقليل فرص العدوى.