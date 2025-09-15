القيادة تهنئ رئيس جمهورية نيكاراغوا بذكرى استقلال بلاده

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة بهذه المناسبة، للرئيس دانييل أورتيغا سافيدرا، رئيس جمهورية نيكاراغوا.