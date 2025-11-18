شركة "مسكان" توقع اتفاقية استراتيجية مع "مجموعة روشن" لشراء أراضي في مجتمع العروس لتطوير مشروع متعدد الاستخدامات بحجم استثمار يبلغ 1.7 مليار ريال بمدينة جدة

في خطوة ذات دلالات استراتيجية رفيعة، وقعت شركة مسكان – إحدى شركات الفنار – ، بالتعاون مع مجموعة روشن، اتفاقية استراتيجية لشراء أراضي في مجتمع العروس بمدينة جدة بهدف تطوير مشروع متعدد الاستخدامات بحجم استثمار يبلغ 1.7 مليار ريال على مساحة أرض تتجاوز 40.500 متر مربع، وقد جرى التوقيع على هامش معرض سيتي سكيب العالمي 2025.
وقّع الاتفاقية من جانب شركة مسكان، الرئيس التنفيذي، السيد طلال المطلق، فيما مثل مجموعة روشن، الرئيس التنفيذي، السيد صباح بركات، بحضور قيادات ومسؤولين من الشركتين وعدد من المهتمين والعاملين في القطاع العقاري.
وتأتي هذه الاتفاقية ضمن استراتيجية مسكان للتوسع في مشاريعها على الساحة الغربية، مستفيدة من شراكات ترتكز على التكامل الهندسي والتنمية المستدامة، حيث يُعد المشروع تجسيدًا للرؤية المشتركة بين الطرفين في خلق بيئات عمرانية متطورة ترتكز على جودة التصميم، وفعالية الخدمات، والبنية التحتية الذكية.
ومن المقرّر أن تُباشر الفرق الفنية لدى الطرفين العمل الفوري لتخطيط المراحل التنفيذية للمشروع، الذي يُتوقع أن يُسهم بصورة كبيرة في إثراء المعروض السكني في عروس البحر الأحمر، وتعزيز دور الطرفين في تحقيق الأهداف التنموية لقطاع الإسكان في المملكة.