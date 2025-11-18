شركة "مسكان" توقع اتفاقية استراتيجية مع "مجموعة روشن" لشراء أراضي في مجتمع العروس لتطوير مشروع متعدد الاستخدامات بحجم استثمار يبلغ 1.7 مليار ريال بمدينة جدة

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن استراتيجية مسكان للتوسع في مشاريعها على الساحة الغربية، مستفيدة من شراكات ترتكز على التكامل الهندسي والتنمية المستدامة، حيث يُعد المشروع تجسيدًا للرؤية المشتركة بين الطرفين في خلق بيئات عمرانية متطورة ترتكز على جودة التصميم، وفعالية الخدمات، والبنية التحتية الذكية.