تنفيذ حُكم القتل بمواطن أقدم على ارتكاب أفعال مجرّمة تنطوي على خيانة وطنه والقيام بأعمال إرهابية

قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ).