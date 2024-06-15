وزير الحج والعمرة يعلن نجاح خطط التصعيد من مكة المكرمة ومشعر منى إلى صعيد عرفات

ولفت إلى الجهود والاستعدادات المبكرة التي أسهمت في هذا النجاح، وعلى رأسها حملة "لا حج بلا تصريح" بقيادة وزارة الداخلية وتعاون تام من وزارة الحج والعمرة، بالإضافة إلى إطلاق بطاقة "نسك" التي تم توزيعها لأكثر من مليوني نسخة على الحجاج والعاملين في الحج.