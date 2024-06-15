وزير الحج والعمرة يعلن نجاح خطط التصعيد من مكة المكرمة ومشعر منى إلى صعيد عرفات

أعلن وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة نجاح خطط التصعيد من مكة المكرمة ومشعر منى إلى صعيد عرفات.
وأكد وزير الحج خلال مؤتمر صحفي اكتمال خطط تصعيد الحجاج من مشعر منى في وقت قياسي.
وأشار إلى أن عمليات التصعيد شارك فيها نحو 100 ألف من زملائنا الميدانيين في منظومة التفويج، منهم قرابة 60 ألف سائق ومرشد ميداني.
ولفت إلى الجهود والاستعدادات المبكرة التي أسهمت في هذا النجاح، وعلى رأسها حملة "لا حج بلا تصريح" بقيادة وزارة الداخلية وتعاون تام من وزارة الحج والعمرة، بالإضافة إلى إطلاق بطاقة "نسك" التي تم توزيعها لأكثر من مليوني نسخة على الحجاج والعاملين في الحج.
وأشاد "الربيعة" بجميع الجهود المتميزة منذ انطلاق الموسم، والتي شارك فيها منظومة متكاملة من الجهات الحكومية والقطاعين الخاص وغير الربحي، إلى جانب امتثال وتعاون مكاتب شؤون الحجاج في الدول الإسلامية.
وكان قد بدأ حجاج بيت الله الحرام مع إشراقة صباح هذا اليوم السبت التاسع من شهر ذي الحجة لعام 1445هـ بالتوجه إلى صعيد عرفات الطاهر، مفعمين بأجواء إيمانية يغمرها الخشوع والسكينة، وتحفهم العناية الإلهية، ملبين متضرعين داعين الله عز وجل أن يمن عليهم بالعفو والمغفرة والرحمة والعتق من النار.
وواكبت قوافل ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفات الطاهر متابعة أمنية مباشرة يقوم بها أفراد مختلف القطاعات الأمنية التي أحاطت طرق المركبات ودروب المشاة لتنظيمهم حسب خطط تصعيد وتفويج الحجيج، إلى جانب إرشادهم وتأمين السلامة اللازمة لهم.