مدارس "تعليم الرياض" تكتسي بالأخضر احتفاءً بــ"يوم العلم"

احتفى أكثر من ١.٢ طالب وطالبة في مدارس تعليم الرياض، مع انطلاقة أول يوم دراسي من الفصل الدراسي الثالث بــ"يوم العَلم"، من خلال عددٍ من الفعاليات والأنشطة، عبّروا خلالها عن مشاعر المحبة والولاء والانتماء للوطن.