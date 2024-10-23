"المرور" تطرح مزاد اللوحات المميزة عبر "أبشر" بمشاركة إلكترونية سهلة

وأوضحت الإدارة أن المزاد سيستمر حتى يوم غدٍ الخميس 24 أكتوبر، ويمكن لجميع المهتمين المشاركة من خلال 4 خطوات بسيطة: الدخول إلى منصة "أبشر"، اختيار "خدمات" من تبويب "خدماتي"، ثم اختيار "المرور"، وأخيراً خدمة "مزاد اللوحات الإلكتروني".