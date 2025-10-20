"دهانات الجزيرة" تستقبل وزير الصناعة والثروة المعدنية في إحدى منشآتها بالمدينة الصناعية الأولى في الباحة

استقبلت "دهانات الجزيرة" الشركة الرائدة في صناعة الدهانات والألوان والحلول الإنشائية في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، خلال جولته في المدينة الصناعية الأولى في منطقة الباحة، برفقة سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، المهندس ماجد العرقوبي.
تُعد زيارة معالي الوزير بصمة جديدة في مسيرة "دهانات الجزيرة"، حيث تم خلالها استعراض الجاهزية الفنية والتشغيلية لمستودعات الشركة، مما يعكس كفاءتها العالية واستعدادها المستمر لدعم النمو الصناعي في المنطقة، وقدرتها على تطوير البنية التحتية الصناعية، بما يسهم في تعزيز تنافسية القطاع وجذب الاستثمارات النوعية.
بصفتها شركة رائدة في صناعة الدهانات والحلول الإنشائية على مستوى المملكة وخارجها، ترى "دهانات الجزيرة" أن هذه الزيارة تعكس تقدير القيادة لجهودها المستمرة في دعم القطاع الصناعي المحلي، مما يجعلها إضافة نوعية لمسيرتها الريادية، إذ تُعزّز حضورها القوي، وتؤكد مكانتها كشريك استراتيجي في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
أُسست «دهانات الجزيرة» عام 1979 في الرياض باعتبارها شركة متخصّصة في تصنيع وإنتاج وتصدير دهانات عالية الجودة، وفق أعلى معايير الاستدامة والأمن البيئي. ونجحت الشركة على مدى العقود الماضية في ترسيخ ريادتها، بصفتها واحدةً من أبرز الشركات المصنّعة للدهانات والأصباغ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بإنتاج يتخطى 500,000 طن سنوياً، وأكثر من 1000 صالة عرض داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.