"دهانات الجزيرة" تستقبل وزير الصناعة والثروة المعدنية في إحدى منشآتها بالمدينة الصناعية الأولى في الباحة

أُسست «دهانات الجزيرة» عام 1979 في الرياض باعتبارها شركة متخصّصة في تصنيع وإنتاج وتصدير دهانات عالية الجودة، وفق أعلى معايير الاستدامة والأمن البيئي. ونجحت الشركة على مدى العقود الماضية في ترسيخ ريادتها، بصفتها واحدةً من أبرز الشركات المصنّعة للدهانات والأصباغ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بإنتاج يتخطى 500,000 طن سنوياً، وأكثر من 1000 صالة عرض داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.