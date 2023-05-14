تمنَّتها قبل 11 عامًا.. أمنية كاتبة صحفية بإطلاق اسم الملك سلمان على أحد أحياء الرياض تتحقق أخيرًا

وفي صحيفة الجزيرة كتبت "العتيبي" في زاوية "وجهات نظر"، في العدد الذي وافق يوم 29 مارس 2012م، مبدية رغبتها التي يشاركها فيها أهل الرياض بإطلاق اسم خادم الحرمين على أحد أحياء العاصمة، قائلة: "صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع -حفظه الله- شخص محبوب من الجميع، وقد بذل الكثير والكثير للوطن والمواطن، سواء من خلال عمله في إمارة منطقة الرياض، أو عمله الحالي وزيرًا للدفاع". مضيفة: "وقد تميز -حفظه الله- خلال عمله في إمارة المنطقة بالعمل الدؤوب، والجد والاجتهاد، فكان مثالاً يحتذى في أداء العمل وحل المعضلات، ومعالجة القضايا والمشكلات كافة، واستمر على ذلك بكل تفانٍ وإخلاص لمدة تجاوزت خمسة عقود من الزمن دون أن يكل أو يمل".