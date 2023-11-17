في 28 و29 نوفمبر.. "رياضة المحركات" تنظّم مهرجان فيراري بحلبة كورنيش جدة

ويشهد مهرجان فيراري عروضًا وأنشطة على مسار الحلبة ومواكب في الشوارع، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من الأنشطة الحية والتفاعلية على مدار اليومين؛ ليشكل حدثًا غامرًا مصممًا لإشراك عشّاق سباقات السيارات، بالإضافة إلى زيادة الوعي لدى شريحة جديدة من الجمهور حول تأثير فيراري على عالم رياضة السيارات، ولا سيما الفورمولا 1.