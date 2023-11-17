في 28 و29 نوفمبر.. "رياضة المحركات" تنظّم مهرجان فيراري بحلبة كورنيش جدة

أعلنت شركةُ رياضة المحركات السعودية، اليوم، عن تنظيم "مهرجان فيراري" الذي يمتدّ في حلبة كورنيش جدة يومي 28 و29 نوفمبر الجاري.
وسيكون هذا الحدث بمثابة بدْء العدّ التنازلي لانطلاق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 لعام 2024.
ومن المقرَّر أن يحتفي المهرجان بكل ما يتعلّق بفيراري، العلامة التجارية الأكثر شهرة في عالم السيارات، وعودة الفورمولا 1، قمة رياضة السيارات؛ إلى أسرع وأطول حلبة شوارع في العالم للعام الرابع على التوالي، في شهر مارس المقبل.
وسيحضر المهرجانَ سائقا فريق "سكوديريا فيراري": "تشارلز لوكلير، وكارلوس ساينز"، إلى جانب أعضاء فريق فيراري للسيارات الفائقة في بطولة العالم للتحمل، والذي يتضمّن سائق الفورمولا 1 السابق "أنطونيو جيوفينازي"، وكذلك "أليساندرو بيير غيدي"، و"جيمس كالادو".
ويشهد مهرجان فيراري عروضًا وأنشطة على مسار الحلبة ومواكب في الشوارع، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من الأنشطة الحية والتفاعلية على مدار اليومين؛ ليشكل حدثًا غامرًا مصممًا لإشراك عشّاق سباقات السيارات، بالإضافة إلى زيادة الوعي لدى شريحة جديدة من الجمهور حول تأثير فيراري على عالم رياضة السيارات، ولا سيما الفورمولا 1.
ورحّب الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وشركة رياضة المحركات السعودية بمهرجان فيراري في جدة؛ للاحتفال بهذه العلامة التجارية الشهيرة والمحبوبة جدًّا في المملكة وفي جميع أنحاء العالم.
وقال: كي نبدأ أيضًا العدّ التنازلي لعطلة نهاية الأسبوع الرابعة على التوالي لسباق الفورمولا 1 في جدة.
يدرك الجميع أنه لا يمكنك التفكير في الفورمولا 1 دون التفكير في فيراري، ومن هنا فإن أسرع حلبة شوارع في العالم تشكّل المكان المثالي لتنظيم مهرجان فيراري، والاحتفال على مدار يومين بكل ما يتعلّق برياضة المحركات، وندعو جميع سكان جدة للانضمام إلينا والترحيب معنا بفريق "سكوديريا" في جدة".
وكانت حلبة كورنيش جدة قد أكّدت مكانتها سريعًا باستضافة أحد أكثر السباقات حماسًا على روزنامة الفورمولا 1؛ ما يجعل عودة الفورمولا 1 المرتقبة إلى المملكة العربية السعودية في عطلة نهاية الأسبوع من 7 إلى 9 مارس 2024، حدثًا لا يفوّت.
وسيحظى الجمهور مجدّدًا بفرصة متابعة أقوى سباقات العالم من مدرجات حلبة كورنيش جدة على ساحل البحر الأحمر، ومشاهدة سائقيهم المفضّلين عن قرب وهم يتسابقون بسرعات تتخطّى معدلاتها 252 كم/ ساعة.
وإلى جانب المنافسات الحماسية على حلبة السباق، تَعِدُ عطلةُ نهاية أسبوع الفورمولا 1 في جدة جمهورَها مرة أخرى بمجموعة حافلة بالفعاليات الترفيهية والحفلات الموسيقية الحية، والتي تضمّ نخبة من ألمع نجوم الموسيقى والغناء في العالم.