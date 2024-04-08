"فلكية جدة": كسوف كلي للشمس اليوم غير مشاهد في المملكة والوطن العربي

تشهد الكرة الأرضية اليوم الإثنين، كسوفاً كلياً للشمس غير مشاهد في السعودية والوطن العربي وستكون مراحل الكسوف كافة ما بين الساعة 06:42 مساءً إلى 11:52 مساءً (بتوقيت السعودية)، وسيشاهده الملايين عبر شمال غرب المكسيك والولايات المتحدة والمقاطعات البحرية في كندا، وسيكون الكسوف في شكله الجزئي مرئياً في جميع أنحاء أمريكا الشمالية تقريباً.
وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة؛ بأنه خلال هذا الكسوف سيكون القمر بعد يومٍ واحدٍ فقط من وصوله نقطة الحضيض (أقرب نقطة إلى الأرض) مما يجعل حجمه الظاهري كبير، حيث سيكون حجمه الظاهري بداية ونهاية الكسوف 0.553 درجة، وفي ذروة الكسوف العظمى 0.562 درجة، وهو بذلك أكبر بنسبة 5.9 % من المتوسط، وبالتالي سوف يغطي الشمس مما يجعل هذا الحدث الفلكي كسوفاً كلياً.
وأشار أبو زاهرة؛ إلى أن الكسوف يبدأ بشكله الكلي عند الفجر المحلي جنوب جزيرة ستاربوك في أرخبيل جزر لاين بجنوب المحيط الهادئ عند الساعة 07:38 مساءً (بتوقيت السعودية)، ويبلغ عرض مساره 144 كيلومتراً، وسيستمر أكثر من دقيقتين.
وبيّن أنه بعد عبور المحيط الهادئ، يمر مسار الكسوف الكلي جنوب جزر ريفيلاجيجيدو في المكسيك، وستشهد جزيرة إيسلا سوكورو كسوفاً كلياً، ثم يقطع مسار الكسوف جزر مارياس ويصل البر الرئيس المكسيكي جنوب مدينة مازاتلان عند الساعة 09:09 مساءً (بتوقيت السعودية)، ويبلغ عرض المسار الكلي هنا 199 كيلو متراً، وسيستمر 4 دقائق و27 ثانية.
ولفت أبو زاهرة؛ الانتباه إلى أنه خلال الكسوف يمكن للراصدين ضمن مسار ظل القمر المركزي فقط رؤية عديدٍ من الظواهر الفريدة، حيث سيشاهدون ظاهرة خاتم "الألماس"، حيث يظهر ضوء الشمس ككتلة من طرف واحد للقمر متصل بحلقة من الضوء وهو عبارة عن الغلاف الجوي للشمس يسطع حول القمر.
مما يُذكر أنه ستكون هذه هي المرة الوحيدة في هذا القرن التي يمر فيها مسار الكسوف الكلي للشمس بأجزاءٍ من أكبر ثلاث دول في أمريكا الشمالية: كندا والولايات المتحدة والمكسيك.