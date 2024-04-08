"فلكية جدة": كسوف كلي للشمس اليوم غير مشاهد في المملكة والوطن العربي

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة؛ بأنه خلال هذا الكسوف سيكون القمر بعد يومٍ واحدٍ فقط من وصوله نقطة الحضيض (أقرب نقطة إلى الأرض) مما يجعل حجمه الظاهري كبير، حيث سيكون حجمه الظاهري بداية ونهاية الكسوف 0.553 درجة، وفي ذروة الكسوف العظمى 0.562 درجة، وهو بذلك أكبر بنسبة 5.9 % من المتوسط، وبالتالي سوف يغطي الشمس مما يجعل هذا الحدث الفلكي كسوفاً كلياً.