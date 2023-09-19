"الراجحي" يزور عددًا من المراكز التابعة لوزارتي العمل والتنمية الاجتماعية بعُمان

زار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، اليوم، عددًا من المراكز التابعة لوزارتي العمل والتنمية الاجتماعية بسلطنة عُمان.
جاء ذلك خلال ترؤسه وفد المملكة المشارك في اجتماعات اللجان الوزارية (العمل - والشؤون/ التنمية الاجتماعية - والخدمة المدنية) بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي بدأت أعمالها اليوم في مدينة مسقط.
وقام "الراجحي" بزيارة الأكاديمية السلطانية للإدارة التي تهدف إلى تأهيل وتطوير القيادات الإدارية الحالية، وإعداد القيادات الواعدة في القطاعين العام والخاص، والإسهام في تطوير بيئة عمل محفزة وسريعة الاستجابة للاحتياجات المتغيرة للمواطن، وإيجاد شراكة مجتمعية بين الأكاديمية والمجتمع.
كما زار المركز الوطني للتوحد، الذي يعدّ الأول من نوعه في السلطنة ممولًا بالكامل من قبل الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال كجزء من مبادرة "هدية لعمان"، وتعد المبادرة ذات أولوية وطنية تلامس حياة الجميع بشكل مباشر.
وتأتي أهمية هذه الزيارات سعيًا من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى تعزيز التعاون والعمل المشترك؛ لمواكبة التغيرات والتطورات، والاطلاع على تجارب سلطنة عُمان في مجالات عمل الوزارة.