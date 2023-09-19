"الراجحي" يزور عددًا من المراكز التابعة لوزارتي العمل والتنمية الاجتماعية بعُمان

كما زار المركز الوطني للتوحد، الذي يعدّ الأول من نوعه في السلطنة ممولًا بالكامل من قبل الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال كجزء من مبادرة "هدية لعمان"، وتعد المبادرة ذات أولوية وطنية تلامس حياة الجميع بشكل مباشر.