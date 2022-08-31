"العثيم للأزياء" تعلن حصولها على الوكالة الحصرية للماركة التجارية العالمية "مروى" المغربية

أعلنت شركة عبدالله العثيم للأزياء إحدى شركات مجموعة عبدالله العثيم للاستثمار عن حصولها على الوكالة الحصرية للعلامة التجارية (مروى) المغربية، لتشكل إضافة مهمة إلى سلسلة العلامات التجارية الحصرية التي توفرها الشركة للسوق السعودي.
وأشار علي الشريف الرئيس التنفيذي لشركة عبدالله العثيم للأزياء إلى أن الحصول على الوكالة الحصرية لهذه الماركة التجارية العالمية "مروى" يأتي في إطار التطوير المنهجي لشركة عبدالله العثيم للأزياء، والسعي إلى استقطاب أفضل الماركات العالمية، والتي تشكّل إضافة نوعية للسوق السعودي في قطاع التجزئة للأزياء والموضة.
وتقدم العلامة التجارية المغربية "مروى" أفضل تشكيلات الموضة المعاصرة الخاصة بالنساء، والتي تناسب محبي ومتابعي الأزياء والموضة بأسعار معقولة وجودة مثالية.
يُذكر أن شركة عبدالله العثيم للأزياء تعد من كبرى الشركات المتخصصة في قطاع التجزئة للأزياء، وتمتلك الوكالة الحصرية للعديد من العلامات التجارية العالمية أبرزها "كيابي" الفرنسية - "أو في إس" الإيطالية - "بارفوا" البرتغالية - "تالي وايل" السويسرية - "بياتزا إيتاليا" الإيطالية، "جيمو" الفرنسية، حيث تنتشر هذه العلامات في أكثر من 50 فرعاً على مستوى المملكة.
وتهدف الشركة إلى تعزيز التميز من خلال التطوير المستمر، واستقطاب المزيد من الماركات العالمية، فضلًا عن زيادة شبكة انتشارها في كل مناطق المملكة.