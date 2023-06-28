لتخفيف العبء عن المستشفيات.. "مطوفي حجاج الدول العربية" تنفذ "المُرافق الصحي"

تنفذ شركة "مطوفي حجاج الدول العربية" برنامج "المُرافق الصحي" للحجاج في المشاعر المقدسة؛ لتخفيف العبء عن مستشفيات مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
وتوسعت الشركة في تجربتها للعام الثاني على التوالي من خلال البدء مبكرًا بالبرنامج حيث كان من مساكن الحجاج بمكة المكرمة، ثم في مخيماتهم بالمشاعر المقدسة، فيما أطلق البرنامج الذي تنفذه إدارة الخدمات العامة بالشركة (الأسورة الطبية) لكسر حاجز اللغة مع دخول حجاج دول غير ناطقة باللغة العربية.
وتحمل الأسورة باركود معلومات متكاملة عن الحالة الصحية للحاج بداخلها، إضافة إلى تاريخه المرضي والعقاقير التي يتناولها حتى يسهل على الطبيب معرفة حالته الصحية في حال كانت اللغة عائقًا بينهما، سواء كان المرافق الصحفي في المساكن والمخيمات أو في حالة مراجعته للمستشفيات بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وتم تدشين البرنامج في مقار سكن حجاج أوزبكستان وروسيا الذين انضموا لحجاج الشركة لأول مرة هذا الموسم.
وقال نائب المشرف على إدارة الخدمات العامة، المشرف على البرنامج الدكتور جمال غنيم: الشركة جنّدت قرابة 100 مرافق صحي من الأطباء والممرضين والطلاب من مختلف التخصصات، وتم توزيع 73 مرافقًا على مساكن الحجاج في مكة المكرمة، ثم ينتقلوا معهم لمخيمات الحجاج في المشاعر في ذراعي الشركات.
وأضاف: البرنامج أنشأ مركز اتصال يضم 20 طبيبًا من ذوي الخبرات الكبيرة للرد على استفسارات واتصالات المرافقين الموزعين على المخيمات في حال وجود طارئ بصفتها فكرة مبتكرة غير مسبوقة على مستوى مخيمات الحجاج.
من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة الشركة محمد معاجيني أن البرنامج يهدف لتجويد الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن والرفع من مستواها، بجانب متابعة الحالة الصحية للحجاج في المخيمات؛ لتخفيف الضغط على المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خاصة الحالات الخفيفة التي لا تستدعي الذهاب للمستشفيات والمراكز الصحية المنتشرة ، مما يقلل الأعباء عليها ويسهم في تقديم خدمة راقية وسريعة ومميزة للحاج بعلاجه فوراً دون الحاجة للتوجه للمستشفيات.
وأشار إلى أن من صلاحيات المرافق الصحي توجيه بعض الحالات التي تستدعي الذهاب للمستشفى لحاجتهم لعناية طبية فائقة بعد طلب سيارة الإسعاف مما يسهم في سرعة التشخيص والعلاج.
وأفاد معاجيني أن البرنامج في عامه الأول، وسيكون هناك تقييم له في نهاية الموسم لتحسينه مستقبلاً والتوسّع فيه.
من جهة أخرى، أكد رئيس مجلس إدارة الشركة ماهر جمال حرص شركة مطوفي حجاج الدول العربية على الارتقاء بالخدمات المقدمة لحجاج بيت الله ضمن الباقات التي أطلقت والمتوفرة عبر المسار الإلكتروني.
ولفت إلى أن برنامج المرافق الصحي يأتي ضمن العديد من البرامج والمبادرات التي أطلقتها الشركة؛ بهدف توفير أجود الخدمات وأرقاها وإثراء رحلة الحاج لتحقيق رؤية المملكة 2030.