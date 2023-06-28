لتخفيف العبء عن المستشفيات.. "مطوفي حجاج الدول العربية" تنفذ "المُرافق الصحي"

وتحمل الأسورة باركود معلومات متكاملة عن الحالة الصحية للحاج بداخلها، إضافة إلى تاريخه المرضي والعقاقير التي يتناولها حتى يسهل على الطبيب معرفة حالته الصحية في حال كانت اللغة عائقًا بينهما، سواء كان المرافق الصحفي في المساكن والمخيمات أو في حالة مراجعته للمستشفيات بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وتم تدشين البرنامج في مقار سكن حجاج أوزبكستان وروسيا الذين انضموا لحجاج الشركة لأول مرة هذا الموسم.