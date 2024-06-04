محليات
لماذا انخفضت العواصف الغبارية في مايو؟.. سببان رئيسان يكشف عنهما "العصيمي"
أشار إلى ارتفاع نسب رطوبة التربة بسبب أمطار مارس وجزء من أبريل
أشار الباحث في علم المناخ، العضو المؤسّس لجمعية الطقس والمناخ في السعودية عبدالله العصيمي؛ إلى سببَيْن رئيسَيْن يعود لهما انخفاض معدل العواصف الغبارية في شهر مايو -بعد مشيئة الله-.
وأوضح "العصيمي"؛ عبر حسابه على منصة "إكس"، أن أول الأسباب التي يعود لها انخفاض معدل العواصف الغبارية في شهر مايو هو "ارتفاع نسب رطوبة التربة بسبب الأمطار في مارس وجزء من أبريل"، ودلل على هذا السبب باللونين الأصفر والبرتقالي في خريطة أرفقها من وكالة NOAA.
وعن السبب الآخر لانخفاض معدل العواصف الغبارية في شهر مايو، قال: "جفاف شهر مايو، وغياب الغطاء السحابي، والموجات الغبارية تنشأ أساساً من الرياح الهابطة للسحب".