لماذا انخفضت العواصف الغبارية في مايو؟.. سببان رئيسان يكشف عنهما "العصيمي"

وأوضح "العصيمي"؛ عبر حسابه على منصة "إكس"، أن أول الأسباب التي يعود لها انخفاض معدل العواصف الغبارية في شهر مايو هو "ارتفاع نسب رطوبة التربة بسبب الأمطار في مارس وجزء من أبريل"، ودلل على هذا السبب باللونين الأصفر والبرتقالي في خريطة أرفقها من وكالة NOAA.