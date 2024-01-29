نائب أمير مكة يبحث المشروعات المنجزة والمتأخرة في "أضم"

زار نائب أمير مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، اليوم الاثنين، محافظة أضم، خلال جولته التفقدية لمحافظات المنطقة.
ورأس نائب أمير مكة، اجتماع المجلس المحلي في "أضم"، بحضور مسؤولي القطاعات الحكومية في المنطقة وأعضاء المجلس.
واستعرض اللقاء المشروعات المنجزة والجاري تنفيذها والمتأخرة منها؛ حيث تمت مناقشة سُبل تسريع العمل فيها.
وتضمنت المشروعات عدداً من أعمال البُنى التحتية والسفلتة والإنارة وصيانة الحدائق والمرافق العامة، إضافة إلى "مشروع المطل" والذي يقع على مساحة 22,400 متر مربع، وبمسطحات خضراء بلغت مساحتها 600 متر مربع، ويحتوي على 13 شاليهاً مطلاً.
ويوجد متحف تراثي وشلالات ونوافير مائية ومدرجات خضراء، ومسرح مساحته 500 متر مربع.
كما يحتوي "مشروع المطل"، على ستة مواقع للأسر المنتجة، وموقعين لألعاب الأطفال، وموقعين استثماريين، ومصلى رجال ونساء، ودورات مياه ومواقف للسيارات.
ودشن الأمير سعود بن مشعل، خلال الاجتماع، خمس حدائق عامة يبلغ إجمالي مساحتها 17,500 متر، وهي: المحضر، والمرقبان، والحقال، وربوع العين، والجائزة.
عقب ذلك، استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأهالي واستمع لمطالبهم.
وقد اختتم النائب جولته على محافظات جنوب المنطقة، فيما يستكمل الأسبوع المقبل جولاته على بقية المحافظات.