النزاعات العقارية والوسائل البديلة على طاولة منتدى "مستقبل العقار"

وسيتناول المنتدى، من خلال نقاشاته، عبر جلسات مكثفة وورش عمل، وبمشاركة الخبراء المختصين من داخل وخارج المملكة، أهمية الوسائل البديلة لتسوية النزاعات العقارية بدلًا من اللجوء إلى القضاء، حيث تعد الوسائل البديلة أسرع وآمن الوسائل لفض النزاعات العقارية، نسبة إلى أن فض النزاعات العقارية عبر القضاء قد تأخذ وقتًا طويلًا، وقد ترتب عليها آثار تضرّ بالمتنازعين والعقار على حد سواء، حيث تعدّ المصالحة والتحكيم من أهم الوسائل البديلة الأكثر انتشارًا وقبولًا بين العقاريين لفض النزاعات محليًا ودوليًا، وإقليميًا.