تراجع في رقعة الحالة الماطرة على المملكة اليوم مع بقاء فرص الأمطار الرعدية في بعض المناطق

يُشير آخر القراءات الجوية بأنه يُتوقع أن يبتعد المنخفض الجوي العلوي عن أجواء المملكة والمُسبب -بمشيئة الله- الحالة المناخية غير المُعتادة، وعلى الرغم من ذلك تُشير القراءات ذاتها إلى أنه ستبقى فرص الأمطار الرعدية واردة في قادم الأيام بمناطق عِدّة.
يُتوقع أن تتركز الأمطار على المُرتفعات الجنوبية الغربية، الأربعاء، بحيث تتكاثر السحب الرُكامية فترة ما بعد الظهر والمساء على مُرتفعات جازان وعسير والباحة وصولاً لبعض مُرتفعات مكة المكرّمة، وتترافق هذه السحب بهطول أمطار مُتوسطة إلى غزيرة تُصحب بحدوث العواصف الرعدية وتساقط البَرَديات؛ ما قد يؤدي إلى جريانٍ كبيرٍ للأودية في بعض المناطق.
ويُحتمل أن تمتد بعض السحب الممطرة لبعض مناطق المملكة الأخرى، وبخاصة منطقة الرياض إدارياً، لكن تكون هذه السحب على نحوٍ مُتفرقٍ للغاية، وهذا لا يمنع أن تترافق بزخاتٍ مُتفاوتة الغزارة من الأمطار، ورُبما يرافقها نشاطٌ في الرياح الهابطة المُثيرة للعواصف الغبارية المؤقتة.