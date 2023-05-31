تراجع في رقعة الحالة الماطرة على المملكة اليوم مع بقاء فرص الأمطار الرعدية في بعض المناطق

يُتوقع أن تتركز الأمطار على المُرتفعات الجنوبية الغربية، الأربعاء، بحيث تتكاثر السحب الرُكامية فترة ما بعد الظهر والمساء على مُرتفعات جازان وعسير والباحة وصولاً لبعض مُرتفعات مكة المكرّمة، وتترافق هذه السحب بهطول أمطار مُتوسطة إلى غزيرة تُصحب بحدوث العواصف الرعدية وتساقط البَرَديات؛ ما قد يؤدي إلى جريانٍ كبيرٍ للأودية في بعض المناطق.